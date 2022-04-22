Pazaryeri ilçesinde 4 bin kişilik iftar düzenledi

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediyesi tarafından 4 bin kişilik iftar verildi.

Bursa'nın Kestel ilçe Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçe merkezinde düzenlenen iftarda dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iftara büyük bir katılımla birlik ve beraberliği ortaya koyduklarını söyledi.

Tekin, iftara katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da katılımcılara hitap etti.

İlahi ve tasavvuf musikisi dinletisiyle devam eden programa Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.