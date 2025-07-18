Pazaryeri Belediyesi'nden Yangın Mağduru Çiftçiye Destek

Pazaryeri Belediyesi'nden Yangın Mağduru Çiftçiye Destek
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Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen çiftçiden 20 ton karpuz satın alarak ilçede ücretsiz dağıttı. Belediye Başkanı, çiftçilere destek olma çağrısında bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen bir çiftçiden 20 ton karpuz satın alarak, ilçe merkezinde ücretsiz olarak dağıttı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, orman yangınında evi ve tarlası zarar gören çiftçilere destek olmak için adım attıklarını söyledi.

Ürünleri gerçek değerinde satın alarak hem çiftçiye gelir sağladıklarını hem de halka ücretsiz dağıttıklarını anlatan Tekin, "Lütfen yangın nedeniyle zor günler yaşayan çiftçimizin ürünlerini değerinin altında almaya çalışmayın. Şimdi destek olma zamanı." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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