Pazaryeri Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, istifa eden MHP'li meclis üyelerinin yerine yeni üyeler seçildi ve önemli kararlar alındı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında belediye toplantı salonunda yapıldı.

3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, geçtiğimiz ay partilerinden istifa eden MHP'li meclis üyelerinin yerine komisyonlara yeni üyeler seçildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Kadir Naz, hem İmar Komisyonuna hem de Plan ve Bütçe Komisyonuna encümen üyesi olarak seçildi.

Toplantıya ayrıca AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey de misafir olarak katıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alınan kararların ilçe için hayırlı olmasını dileyerek tüm meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
