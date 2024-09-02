Üye Girişi
Haberler

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Cins Hayvan Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı. Y.D'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan tutuklandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda çok sayıda cins hayvan sokmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

Geçen cuma günü, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobil, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince aranmış, aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası, otomobilin içerisinde de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirilmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık 3-sayfa Güncel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Yenimahalle, Sincan 2-3 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title