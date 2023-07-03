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Pazarda yürüyen adama çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

Pazarda yürüyen adama çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

Güncel Haberler

Niğde'de halk pazarının içerisinde yürüyen şahsa otomobilin çarpıp kaçması kameraya yansıdı. Niğde'nin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Şehir merkezinde kurulan halk pazarı içerisinde otomobiliyle dolaşan bir kişi, pazarda yürüyen şahsa çarptı. Şahıs çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırırken, sürücü de kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım etti.

Pazarda yürüyen adama çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

NİĞDE - Niğde'de halk pazarının içerisinde yürüyen şahsa otomobilin çarpıp kaçması kameraya yansıdı.

Niğde'nin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Şehir merkezinde kurulan halk pazarı içerisinde otomobiliyle dolaşan bir kişi, pazarda yürüyen şahsa çarptı. Şahıs çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırırken, sürücü de kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Niğde Güncel Haberler

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