Pazarda yürüyen adama çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

Niğde'de halk pazarının içerisinde yürüyen şahsa otomobilin çarpıp kaçması kameraya yansıdı. Niğde'nin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Şehir merkezinde kurulan halk pazarı içerisinde otomobiliyle dolaşan bir kişi, pazarda yürüyen şahsa çarptı. Şahıs çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşırırken, sürücü de kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım etti.