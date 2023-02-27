PAZARDA TEZGAHLAR YANDI; 1 KİŞİ GÖZALTINDA Güncel Haberler BARTIN'da kapalı pazar yerinde meyve sebzelerin bulunduğu tezgahlar yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. BARTIN'da kapalı pazar yerinde meyve sebzelerin bulunduğu tezgahlar yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kundaklama iddiasıyla tezgahlarda çalışan bir kişi gözaltına alındı. Yangın saat 05.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve sebze tezgahlarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tezgahların büyük kısmı zarar görürken, polis ekipleri kundaklama iddiasıyla tezgahlarda çalışan M.K'yı gözaltına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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