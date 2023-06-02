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Pazarda ilaç satarken yakalandı

Pazarda ilaç satarken yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde pazarda yasaklı madde bulunduran ilaçları satan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde pazarda yasaklı madde bulunduran ilaçları satan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde kurulan Salı pazarında yasaklı madde bulunduran ilaçları satan bir şahsa ait tezgahta 1473 adet ürün ele geçirilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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