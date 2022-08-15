Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor; ünlüler ve yabancılar tercih ediyor

DÜNYACA ünlü markaların taklit çantaları Bakırköy Pazarı'nda 40 liradan başlayıp 5 bin 300 lirayı bulan fiyatlara satılıyor. Kredi kartı ve mobil bankacılıkla ödemelerin geçerli olduğu pazarda, gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan ürünleri yabancılar ve ünlüler de tercih ediyor.

Orijinalleri 10 bin dolar ve fazlasına satılan dünyaca ünlü markaların taklit çantalarında fiyatlar Bakırköy Pazarı'nda 40 liradan başlayıp, 5 bin 300 liraya kadar çıkıyor. Satıcıların gerçeğinden ayırt edilmesinin mümkün olmadığını savunduğu ürünler bu fiyatlara alıcı buluyor. Pazardaki en pahalı çantaların bulunduğu tezgahın sahibi Emin Kılıç, "Orijinalden tek farkı sertifikası. Başka da bir farkı yok. İçi dışı aynı, farkını bulana da hediye ediyoruz. TikTok ünlüleri hastalar bize" dedi. Pazara alışveriş yapmaya gelen Serap Korkmaz, "Taklit çanta da alıyorum çünkü orijinalleri oldukça pahalı" diye konuştu.

'TEK FARKI SERTİFİKASI; ÜNLÜLER ALIYOR'

'PAZARDA BİR ÇANTAYA MAKSİMUM 500 LİRA VERİRİM'