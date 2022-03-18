PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ - Haberler

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PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da bir anda bastıran yoğun kar tezgahlarını yeni açan esnaf, çadırlarının karın ağırlığına dayanamayarak çökmemesi için süpürge ve sopalarla sık sık mücadele etmek zorunda kaldı.

AVCILAR'da bir anda bastıran yoğun kar tezgahlarını yeni açan esnaf, çadırlarının karın ağırlığına dayanamayarak çökmemesi için süpürge ve sopalarla sık sık mücadele etmek zorunda kaldı.

Avcılar'da saat 09.30'da yoğun kar yağışı başladı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde her zamanki gibi tezgahlarını açmaya başlayan esnaf bir anda tezgahlarının üzerini kapatması için gerdikleri çadırların yağan kardan etkilendiğini görünce bunu temizlemeye çalıştı. Ellerine süpürge, meyve kasası, sopa gibi malzemeleri geçiren esnaf çadırların altından vurarak biriken karları düşürmek için çaba harcadı.

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

PAZARCILARIN SÜPÜRGE VE SOPA İLE KAR MÜCADELESİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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