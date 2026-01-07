Haberler

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Çavuşoğlu: "Yozgat'ta Yarım Kilo Alışveriş Yapıp Ayı Kurtarmaya Çalışan Büyükşehirlerde Ne Yapacak?"

Güncelleme:
Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, pazar esnafının yaşadığı ekonomik zorluklar ve büyük şehirlerdeki marketler karşısındaki dezavantajları dile getirdi. Kredi kartı ile satış yapamamaları nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, "Evi kira olup da emekli hayatı yaşayan bir insan Yozgat gibi bir yerde yarım kilo, 250 gram alışveriş yapıp ayı kurtarmaya çalışırsa düşün ki büyük şehirlerde ne yapacak? Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, kentte pazarcıların yaşadıkları sorunlara ilişkin konuştu. Pazar esnafının, kredi kartı ödemelerinde bankaların uzun vadeli tahsilat ve yüksek maliyet şartları nedeniyle satış yapamadıklarını aktaran Çavuşoğlu, durumun pazarcıları marketler karşısında zayıflattığını söyledi.

Çavuşoğlu, 55 yıldır pazarcılık mesleğinin içerisinde bulunduğunu ve ilk defa Yozgat pazarlarının durgunluğuna şahitlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kredi kartı olursa pazarın canlanacağına ben de eminim ama bankaların komisyon sıkıntılarından dolayı pazarcı alamıyor POS makinesini. Bugün alışveriş yapıyorsun, 40 gün sonra bankadan o günün hasılatını çekeceksin. Bunu hiçbir pazarcı yerine getiremez. Şu anda marketlerin bize karşı en büyük kazancı bizim kredi kartıyla satış yapamamamız, malların fiyatlarının anormal derecede yükselmesi. Çevre illerdeki yerli mallar tükendi. Amasya'da, Tokat'ta, Çorum'da çıkan salatalık, domates, patlıcan, biber tükendi. Şimdi tamamen Çukurova'ya, Antalya'ya bağımlı olduk. Bu sene narenciye çok ucuz. Pazarlarda 15 lira, 10 lira civarında satılıyor ama bunun en az 7-8 lira işçilik, en az 3-5 lira da nakliye masrafı var. Bunları kimse görmüyor. Uzaktan her şey insanlara farklı gelebiliyor."

"Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız"

Çavuşoğlu, Yozgat pazarındaki fiyatlarla Antalya'da toptancıdaki fiyatın aynı olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"Bursa kestanesi yerinde bugün 150-160 lira. Yozgat tezgahında kestane, ticaret hareketi olsun diye 150 lira. Sadece sirkülasyonu canlı tutabilmek için, oradaki değerimizi kaybetmemek için, esnaflığımızı bitirmemek için mecburiyet karşısında burada dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Arabalarımıza dikkat et 2 tonu geçen hiçbir kimsenin malı yok. Neden? Maliyet çok yüksek. Bugün Türkiye'nin hangi toptancı halini ararsan ara, elma toptan 50-55 lira. Bunun kasa bedeli yok. Nakliye bedeli yok. Nakliyenin Yozgat'a gelmesindeki bedeli yok. Pazara bakıyorum, pazarda elma 50 lira. 1-2 aya kadar pazar tamamen sıkıntı yaşar.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Ekonomik sıkıntıyı biz de yaşıyoruz, halkımız da yaşıyor, insanımız da yaşıyor. Gün geçtikçe küçük esnaf bitecek. Küçük esnaf biterse zaten halk bitmiş demektir. Niye? Ulusal market adı altındaki insanların günlük ticareti Yozgat'ta mı kalıyor? Asla. Gidiyor büyük şehirlere. Bizi teslim ettiler. Emekli nasıl gelsin kardeşim? Evi kira olup da emekli hayatı yaşayan bir insan Yozgat gibi bir yerde yarım kilo, 250 gram alışveriş yapıp ayı kurtarmaya çalışırsa büyükşehirlerde ne yapacak? Sözün bittiği yerdeyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
