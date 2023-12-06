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Pazarcılar, park edilen araçlar yüzünden mağdur oldu

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Gaziosmanpaşa'da kurulan pazarın bulunduğu sokakta unutulan araçlar nedeniyle pazarcılar tezgahlarını açamadı. Araç sahiplerinin sorumsuzluğu nedeniyle pazarcılar zarar yaşadı.

GAZİOSMANPAŞA'da sabah kurulacak olan pazarın bulunduğu sokakta unutulan araçları esnaf, kendi imkanları ile tezgah açacakları yerden çekti. Bir pazarcı ise park halindeki otomobil yüzünden tezgahını açamadı. Pazarcı Ömer Saat, "Sorumsuz araç sahipleri yüzünden tezgahımızı kuramadık, mağduruz. Gerek kirası gerek satamadığımız ürünler, bunlar hep zarar" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 274. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre salı günleri pazarın kurulduğu sokağa, akşam arabalarını park eden bazı sürücüler sabah almayı unuttu. Pazarcılar tezgahlarını açabilmek için kendi imkanlarıyla park halindeki araçları yol üzerine çekti. Otomobiller, kurulan pazarın ortasında kaldığı için alışverişe gelen müşteriler zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

"TEZGAHIMIZI KURAMADIK MAĞDURUZ"

Pazarcı Kerem Göçmen, "Her hafta karşılaşıyoruz bu durumla. Zabıta hiçbir yapmıyor. Biz şikayetçiyiz bu durumdan" diye konuştu. Bir diğer pazarcı Nevzat Göçmen ise "Her hafta karşılaştığımız manzara. Saat 12.00 oldu. Zabıtayı aradık. Sahibine ulaşamıyoruz diyorlar. Biraz sonra, okul çıkışı burası felç olacak. Ne öğrenciler geçebilecek ne de müşteriler. Araç tezgahın yanındaydı. Biz çektik ortaya, belki sahibi erken saate gelir diye ama araç sahibi gelmedi" dedi.

Park edilen otomobil nedeniyle tezgahını açamayan Ömer Saat, "Sorumsuz araç sahipleri yüzünden tezgahımızı kuramadık mağduruz. Gerek kirası gerek satamadığımız ürünler bunlar hep zarar" dedi.

Aynı pazarda başka bir araç sürücüsünün otomobilini park ettiği yerde tezgahını açamayan pazarcı Ömer Saat "Sorumsuz araç sahipleri yüzünden tezgahımızı kuramadık mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa Tragger Ömer Trafik Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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