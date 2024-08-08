Pazarcılar Enflasyonu Protesto Ediyor

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Üniversitede Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünde okurken, ekonomik kriz nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan Ömer İlkutlu, Ankara Yenimahalle Şentepe Pazarı'nda limon satmaya başladı. İlkutlu, "TÜİK'in açıkladığı verilere göre limonun 20 lira olması lazım. Tezgahta şu an 80 liraya limon satıyoruz. Halden 70 liraya limon alıyoruz. Zaten halden buraya getirmesi, girişi-çıkışı, KDV'si 5 lira, 5 lira da bizim kendi masrafımız, 10 lira. Kazanamıyoruz" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan Şentepe Kapalı Pazaryeri'nde satış yapanların sorunlarını dinledi. Pazarda limon satan Ömer İlkutlu, üniversitede Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünü okurken bırakarak pazarcılığa başladığını söyledi. "Maliyetinizi karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna İlkutlu, "Hayır, genellikle kafa kafaya çıkıyor. 500-600 TL ancak kazanabiliyoruz" yanıtını verdi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmadığını belirten İlkutlu, "Alakası bile yok. TÜİK'in açıklamasına göre şu limonun şu an 20 lira olması lazım. Tezgahta şu an 80 liraya limon satıyoruz. Halden 70 liraya limon alıyoruz. Zaten halden buraya getirmesi, girişi-çıkışı, KDV'si 5 lira, 5 lira da bizim kendi masrafımız, 10 lira. 10 lira karla mal satmaya çalışıyoruz. Akşam oturuyoruz, aynı para çıkıyor. Kazanamıyoruz" diyerek dert yandı.

İlkutlu, iktidarın enflasyonun düşüşe geçtiğine yönelik açıklamalarına yönelik "Sizce düşüyor mu? Yok hiç zannetmiyorum" dedi. Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünde okurken üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını yineleyen İlkutlu, "Baktım bir gelecek yok ortalıkta. En azından işime döneyim, ekmeğimi kazanayım" şeklinde konuştu.

"15 kilometrelik yolda parayı say say bitiremiyoruz"

Bir diğer genç pazarcı da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanmadığını dile getirdi. Pazarcı, "Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Akşama kadar burada mal satıyoruz. Böyle bir tomar para, 15 kilometre yol gidiyoruz. 15 kilometrelik yolda say say parayı bitiremiyoruz. Bir bakıyoruz ortada kazanılan para yok. Paranın değeri yok. Eskiye nazaran tomarla para kazanmışsın, gidene kadar yarısı gidiyor. Böyle bir enflasyon tarihte görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Genç pazarcı, iktidarın "Enflasyonun belini kırdık, enflasyonu düşüyoruz" açıklamalarına ilişkin, "Onlar gaz alıyor. Bana öyle geliyor. Düşmüyor, her gün artıyor" şeklinde konuştu.

"Ben zarar ediyorum"

55 yıldır pazarcılık yapan Ali Yaşar da "Para kazanmak yok. 30 liraya muz alıyoruz, 25 liraya muz satıyoruz. Biz nasıl para kazanacağız? Bu ülkenin hali ne olacak? Biz zarar ediyoruz. Nakliye parası kurtarmıyor. Mazota vesaire her şeye zam geldi. Buna bir çağrı bulmaları lazım. 55 senedir ben bu işi yapıyorum. Ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum" diye konuştu.