PAZARCIK'TA HORTUM; DEPREMZEDE ÇADIRLARI UÇTU 8' İ AĞIR, 40 YARALI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aniden çıkan hortum, hayatı felç etti. Hortum, özellikle çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedeleri vurdu. Hortum, çadır ve konteynerleri yerinden uçurdu. Bazı binaların çatıları da çadırların üzerine düştü. Hortum nedeniyle 8'i ağır 40 kişi yaralanırken, 170 çadır da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye altına alındı.

'KIZIMI KOCAMLA ZOR TUTTUM'

Hortumu yaşayanlardan Elif Çırahan, 2 kızının yaralandığını söyledi. Birden çadırların uçmaya başladığını belirten Çırahan, Rüzgar çıktı, rüzgar çadırlarımızın hepsini uçurdu. 2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum kanlar içindeydi. Kızımı rüzgar götürecekti çadırla birlikte kocamla zor tutuyordum. Hepimiz mahvolduk bir deprem, bir bu rüzgar. Biz mahvolduk, bizim halimiz ne olacak dedi.

VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Koordinatör vali olarak bölgede görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, hortumun ardından hem gerekli müdahaleyi yaptıklarını, depremzedelerin en kısa sürede tekrar çadır ve konteynerlerine yerleştirileceğini kaydetti. Vali Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi

Saat 16.00 itibariyle ilçemizde bir dolu yağışı ve peşinden hortum felaketi yaşandı. Şu an itibariyle 40 civarında bir yaralımız var. Bunların 6 tanesinin durumu biraz daha ağır, 2 tanesinin durumu nispeten diğerlerine göre daha fazla ağır. Bütün arkadaşlarımızla beraber sahaya çıktık. yaklaşık 170 tane çadırımızda hasar gözüküyor. Bunları hızlı bir şekilde gün içerisinde tekrar yenileyip afetzede vatandaşlarımızı tekrar içerisine yerleştirmeyi ve mağduriyeti azaltmayı planlamaktayız. Ama hakikaten benim de şu ana kadar gördüğüm enteresan felaketlerden bir tanesi. Arabayı, dev arabaları devirecek kadar, özel yapım konteynerleri devirecek kadar, çatıları birkaç yüz metreye taşıyacak kadar büyük rüzgar faaliyeti ilçemizde vuku buldu. Geçmiş olsun, inşallah kötü bir haber almadan ufak tefek yaralılarımızla beraber bu işi salimen ardımızda bırakırız diye düşünüyorum.