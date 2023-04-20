Pazarcık'ta hortum; depremzede çadırları uçtu: 1 ölü, 50 yaralı (3)

BAKAN KOCA: 1 ÖLÜ, 50 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aniden çıkan hortum ve sağanak yağış nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

ANKARA, -