Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan gölde su çekilmesi nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Kontrolsüz çalıştırılan kuyuların suyu azalttığını ve balıkların ölümüne neden olduğunu dile getiren Veli Yuval, gölün son durumunu görüntüledi. Yuval, gölden çevreye pis kokular yayıldığını ve insanların rahatsız olduğunu söyledi.

Pazarcık'ta gölde toplu balık ölümleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan gölde su çekilmesi nedeniyle balık ölümleri yaşandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan gölde su çekilmesi nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Gölü, doğal güzellikleri ve içerisindeki canlılarla ilgi odağı oluyordu. İddiaya göre, kuyulardan fazla su çekilmesi, gölde toplu balık ölümlerine neden oldu. Kontrolsüz çalıştırılan kuyuların suyu azalttığını ve balıkların ölümüne neden olduğunu dile getiren Veli Yuval, gölün son durumunu görüntüledi. Yuval, gölden çevreye pis kokular yayıldığını ve insanların rahatsız olduğunu söyledi.