Pazar kenarında seyyardan 17 bin 500'e satılık kaldırım

Seyyar satıcılar, semt pazarları çevresindeki kaldırımı birbirlerine 17 bin 500 liraya kadar devrediyor

Kaldırımı satar hale gelmişler

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak:

"Olayı duyunca şok oldum,dalga geçildiğini sandım"

" Kaldırımı birbirlerine devir ediyorlar, 2 bin, 3 bin, 5 bine, 17 bin 500'e devredenler var, kendi yerleri gibi orayı benimsemişler"

ANTALYA - Antalya'nın merkez 5 ilçesinde kurulan 130'a yakın semt pazarlarının çevresindeki kaldırımlara seyyar satıcıların birbirlerine 2 bin ile 17 bin 500 liraya varan fiyatlarda birbirlerine devretmeleri tepkiye neden oldu. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, olayı duyduğunda çok olduğunu belirterek, " Bir seyyar satıcı bana gelip, 'Başkanım biz burayı 17 bin 500 liraya satın aldık' deyince dalga geçildiğini sandım. Kaldırımı birbirlerine devir ediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, kendi yerleri gibi orayı benimsemişler"dedi.

Türkiye'de önemli bir kültür olan semt pazarından alışveriş yapmak, son dönemlerde turizm kenti Antalya'da bazı sorunları beraberinde getirdi. Özellikle merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde 130'a yakın kurulan semt pazarlarının etrafına seyyar satıcılar tezgah açıyor. Bu durum içeride kayıt altında vergisini veren esnafın şikayetine neden oluyor. Kaldırımlara ve yola kurulan seyyar tezgahların içerideki esnasın satışını da yaru yarına düşürmesi büyük tepki çekti. Sebze, meyve ve kıyafet ağırlıklı kaldırımları işgal eden seyyar satıcıların, bulundukları kaldırımı sahiplendikleri ileri sürüldü. Hal öyleki seyyarların tezgah açtıkları yerleri birbirlerine 2 bin liradan başlayarak 17 bin 500 liraya kadar birbirlerine devrettikleri öğrenildi.

"4 bin 500 esnaf"

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, 4 bin 500'e yakın üyeleriyle büyük bir aile olduklarını kaydetti.

Merkez 5 ilçede 130'a yakın semt pazarının açıldığını dile getiren Bucak, " Bütün esnafımız bölgelerinde yaşayan insanlara hizmet götürüyor. Bunun karşılığında esnafımızın tek müzdarip olduğu konu seyyar satıcılar. Ne kadar Pazar kuruluyorsa, içerideki esnaf kadar dışarıda seyyar kuruluyor. Seyyar satıcılar kaldırımları işgal ediyor vatandaşlarımız geçemiyor. Esnafımız halden ürün alırken vergisini ödüyor. İşgaliye bedelini yatırıyor, vergisini verdiği halde dışarıdaki seyyar kayıtsız. Kayıt dışı mal satıyor. Esnafım 10 liraya mal satarken, dışarıdaki kendi üretimi gibi yarı yarıya satıyor "dedi.

"17 bin 500"

Bu nedenle müşterilerin pazara gelmediğini dışarının ihtiyacını giderip gittiğini ifade eden Bucak, " Buda bizim esnafımızı mağdur ediyor. Genelde bu durum pazarların tamamında bu durum var. Döşemealtı Belediyesi'nde seyyar satıcı yok, geri 4 belediyenin pazarlarında seyyar var. Mesai saati falan yok hep açıyorlar. Ama zabıta baskı yaparsa bazen 17.00'a kadar açamıyorlar. Zaten pazarda 17.00'dan sonra iş yapıyor. Bütün esnafımıza pazarın içindeki yerler tahsislidir. Bu devirler belediye aracılığıyla yapılır. Dışarıda ise bu iş çok farklı fiyatları duyunca şok olduk. Dışarıda kaldırımı 17 bin 500 liraya satarlarsa kim buna inanır. Bizde ilk etapta inanamadık ama kendi aralarında sabitlemişler. Bu yer benim diye. Resmen seyyar satıcılarda yerleri kendilerine tahsislemişler. Bizle bir alakalı durum değil. Zabıta elinden geleni yapıyor ama çözüm bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

"Dalga geçiyorlar sandım"

Dışarıdan gelen bir arkadaşın kendisine geldiğini ve 'Başkanım biz burayı 17 bin 500 liraya satın aldık" deyince dalga geçildiğini sandığını anlatan Bucak, " Kaldırımı birbirlerine devir ediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, orayı benimsemişler kendi yerleri gibi. Esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Dışarıda seyyara denetim yok. İçerideki pazarı denetlemesi çok basit. Bu konunun çözülmesi için destek istiyoruz, kayıt altına alınsın. Kayıt yaptırsınlar, biz kendilerine yer gösterelim. Dışarıyı işgal etmesinler. Pazarın içinde yada o bölgede yangın, sağlık sorunu olsa ekipler geçemeyecek.

Pazar esnafı Suat Ercan ise işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, "Seyyarlara çalışıyoruz. Gelip pazarda bizden daha fazla iş yapıyor. Vergisi algısı yok. Benden daha fazla satış yapıyor. Bun bir önlem bulunsun" dedi.

"Yarı yarıya işler düşüyor"

30 yıldan beri sebze meyve sattığını dile getiren Muzayeddin Kaya " Bu seyyarlardan bıktık artık. Biz içeride vergimizi veriyoruz, adam dışarıya geliyor kaydı küreği yok biz mağdur oluyoruz. Satışlarımızı yüzde 60 yakın etkiliyor. Bizden yarısına satış yapıyor. Buna bir önlem alınsın. Herkes kayıt altına alınsın. Eşit satış olsun. Herkesin ekmeğini arasın" diye konuştu.

Esanf İsa Çelik, pazarda uzun zamandır çorap sattığını belirterek, " Pazar bakımsız kirli. Her yer seyyar satıcı. Pazarın dışında da bir pazar var. Kepe sınırları içinde çok seyyar var.