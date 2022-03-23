Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor - Haberler

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Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Pazar-Hemşin kara yolu çevresinde tehlike arz eden kayalar, dağcılar tarafından temizleniyor.

Rize'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Pazar-Hemşin kara yolu çevresinde tehlike arz eden kayalar, dağcılar tarafından temizleniyor.

Karayolları ekipleri, Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde dün sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 endüstriyel dağcı, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan kara yoluna düşme riski olan kayaları kontrollü şekilde düşürüyor.

Öte yandan heyelan sonucu kapanan ve ulaşımın alternatif yoldan sağlandığı Pazar-Hemşin kara yolunun, çalışmaların tamamlanmasıyla yarın açılması planlanıyor.

Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor

Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor

Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor

Pazar-Hemşin kara yolundaki tehlike az eden kayalar temizleniyor

AA / Fikret Delal - Güncel

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