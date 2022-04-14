Pazar günü yollar kapanacak, sınava girecekler dikkat

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul - İstanbul etabı, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Ayın gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 'na girecek adaylara uyarıda bulunuldu.

Etap kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

FATİH VE ÇEVRESİ:

Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi:

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ:

Alternatif Yollar:

ANADOLU YAKASI:

Kadıköy:

Maltepe:

Alternatif Yollar:

ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)

Alternatif Yollar:

NOT: Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş

Demirören Haber Ajansı / Güncel