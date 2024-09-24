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Pazar Alışverişinde Yankesicilik: 7 Bin Lira Çalındı

Pazar Alışverişinde Yankesicilik: 7 Bin Lira Çalındı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, pazar alışverişi yapan bir emeklinin cebinden 7 bin lira yankesicilikle çalındı. Olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile tespit edilerek, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde pazar alışverişi yapan C.Y.'nin (67) 7 bin lirasını yankesicilikle çalan 4 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karakeçili Halk Pazarı'nda meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen emekli C.Y., cebindeki 7 bin liranın yerinde olmadığını fark edip, polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında bulunan KGYS kameralarını izlemeye aldı. Görüntülerde, C.Y. alışveriş yaptığı sırada etrafını saran 4 kişinin cebindeki paraları el çabukluğu ile alıp, otomobille kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy yakınında K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve S.E.N.'yi (40) yakaladı. C.Y.'ye ait paranın da bir kısmı ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen paralar da C.Y.'ye iade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karakeçili Alışveriş Kırıkkale Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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