Payzajda kuraklık bitkilerine dönüş

Meksikalı dansçılar peyzaj düzenlemesinde kuraklığa dayalı bitkilere dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen 'Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı'nda görev alan Meksikalı kadın ve erkek dansçılar, peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketimi gerektiren süs bitkilerine dikkat çekti.

Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ)'ta 21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı başladı. Fuar çerçevesinde bir firma tarafından yetiştirilen kaktüs bitkileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Birçok çeşitte yetiştirilen kaktüsler ile iklim krizine ve bu tür bitkilerin susuzluğa daha fazla dayanıklılığa dikkat çekildi. Fuarda dans gösterinde bulunan Meksikalı bir grup da ziyaretçilerin peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketen bitkilere dikkatini çekmeye çalıştı.

" Su kaynaklarının kısıtlı kullanılması gerekir"

Proje hakkına açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimari Ayla Eryılmaz Arıcan, "Küresel ısınmanın gün geçtikçe artan etkisi ile su kaynakları giderek azalıyor. Biz bu yüzden peyzajda yüzümü biraz kuraklık türlerine dönmeye karar verdik. Su kaynaklarının kısıtlı kullanılması gerekir, maliyetler de hayli yüksek. İnsanların da dikkatini çekelim istedik. Bu şekilde bir etkinlik yapmaya karar verdik. Biz birkaç türümüzü yurt dışından getiriyoruz. Bunlar su tüketimi minimum olan bitkilerdir. Peyzaj alanında her sektörde kullanılabilir. Oteller ve belediyeler daha çok rağbet gösteriyorlar. Ne kadar çok kullanılırsa su tüketimi olarak hem ülkemize hem de dünyamıza büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Bunları çok sularsanız sıkıntı olur. Tutması yeterlidir" sözlerine yer verdi.