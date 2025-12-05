Haberler

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye Jandarma Operasyonu: 11 Gözaltı

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik suç gelirlerini aklama iddialarıyla 11 kişi gözaltına alındı ve şirkete el konuldu.

(İSTANBUL) Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyon yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Şirketin mal varlığına hakimlik kararıyla el kondu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyon yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ve şirketin mal varlığına hakimlik kararıyla el kondu. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

"Suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır"

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca tanzim olunan analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelenmiştir. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı

forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde jandarma operasyonu

Elde edilen bulgular; eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

