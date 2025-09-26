Payas'ta Seyir Halindeki Pikapta Yangın Çıktı
Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki plastik malzemeler yüklü bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Payas-Dörtyol Otoyolu'nda seyir halindeki plastik malzemeler yüklü V.D. yönetimindeki pikapta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel