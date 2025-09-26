Haberler

Payas'ta Seyir Halindeki Pikapta Yangın Çıktı

Payas'ta Seyir Halindeki Pikapta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki plastik malzemeler yüklü bir pikapta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki pikapta çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Payas-Dörtyol Otoyolu'nda seyir halindeki plastik malzemeler yüklü V.D. yönetimindeki pikapta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.