Payas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Kayıplara Karıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü kayıplara karıştı. Polis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 22.00 sıralarında Payas ilçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobilin yayaya çarptığı ihbarı verilmesi üzerine olay kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğü anlaşıldı. Yapılan araştırmalar sonrası kazaya karışan otomobil sürücüsünün, durmayarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Kazada, hayatını kaybeden şahsın 1977 doğumlu Ramazan D. olduğu ve çevrede bulunan bir fabrikaya tır ile yük taşıdığı anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın, cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan otomobilin bulunması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. - HATAY