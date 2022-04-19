Payas'ta otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Araçta, 455 paket gümrük kaçağı sigara bulan polis, sürücüyü gözaltına aldı.
AA / Burak Milli - Güncel