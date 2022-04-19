Payas'ta otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Payas'ta otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Payas'ta otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, 455 paket gümrük kaçağı sigara bulan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Sigara, Hatay, Payas, Güncel, Haberler

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