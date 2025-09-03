Haberler

Payas'ta Kuyumcuya Silahlı Yağma Girişimi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kuyumcuya silahlı yağma girişiminde bulunan 3 şüpheli, işyeri sahibinin direnişi sonucu altın ve paraları alamadan kaçmıştı. Emniyet çalışmaları neticesinde şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcuya silahla yağma girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 23 Ağustos'ta bir kuyumcuya 2'si kasklı 1'i maskeli 3 şüphelinin silahlı yağma girişiminde bulunması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışma kapsamında, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibi H.K'nin bıçakla karşı koyması üzerine altın ve paraları alamadan kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler T.Y.I, S.E. ile A.İ. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan uyuşturucu yüklü gemiye baskın: 11 ölü

Trump'ın emriyle gemiye yapılan baskın kanlı bitti: 11 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.