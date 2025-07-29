Pavli Panayırı 115. Kez Kapılarını Açıyor
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, bu yıl 11-14 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bölge halkının eğlenmesi ve hasat ürünlerini satabilmesi için düzenlenen panayır, 115. kez kurulacak.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı, bu yıl ziyaretçilerini 11-14 Eylül'de ağırlayacak.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli için hazırlıkların başladığını söyledi.
Panayırın 115'inci kez kurulacağını ifade eden Hoşgör, panayırın özellikle bölge insanlarının eğlenmesi, kaynaşması ve hasat ettikleri ürünlerini satabilmeleri için bir asırdan fazladır kurulduğunu kaydetti.
Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.
Pavli Panayırı
Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.
Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.
Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.
Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.