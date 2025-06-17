Patronundan Dolandırılan Çaycı Kadın

Patronundan Dolandırılan Çaycı Kadın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da B.Ç. isimli kadın, 'kredi notunu yükseltme' bahanesiyle cep telefonunu aldığı patronu A.B. tarafından mobil bankacılık üzerinden dolandırıldı. A.B., 817 bin TL kredi çekip tutuklandı.

BURSA'da B.Ç. (38) isimli kadın, 'kredi notunu yükseltme' bahanesiyle cep telefonunu alan patronu A.B. (47) tarafından mobil bankacılık üzerinden 817 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan A.B., tutuklandı.

Bir süredir iş arayan B.Ç., internet üzerinden Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine başvurarak, çaycı olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra iş yeri sahibi A.B., B.Ç.'den 'kredi notunu yükseltelim' diyerek telefonunu istedi. Telefonunu patronuna veren kadın, 3 saat sonra geri alıp, mesaisi bitince evine gitti. B.Ç., telefonuna çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve kimlik bilgileri girilerek kredi çekildiğini ve hesaplarından A.B.'nin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi yapıldığını fark edince, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B.'yi adresinde yakaladı. İncelemede; A.B.'nin para transferlerini devam ettirmek için B.Ç.'nin mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuyla da eşleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.