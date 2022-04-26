'Patronuna selam söyle' diyerek taksiyi gasbetti

ADANA'da taksiye müşteri olarak binen Melih K. (20), şoför Burak Yayla'yı tornavida ile tehdit ederek araçtan indirdi. Taksiyle kaçan Melih K., polisin takibi sonucu bir eve girerken yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Yayla'nın kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye, Melih K. müşteri olarak bindi. Gezmek istediğini söyleyen şüpheli, taksiciyi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsanın kenarında durdurdu. Melih K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Yayla'ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Paniğe kapılan Yayla'nın indiği taksinin direksiyonuna geçen Melih K., bölgeden kaçtı.