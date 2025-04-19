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Patrik Rai: Dünyanın Silaha Değil Ekmeğe İhtiyacı Var

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Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Paskalya Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda dünyanın silahlara değil, ekmeğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Savaşların sona ermesi ve silah üretiminin durdurulması çağrısında bulundu.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, dünyanın silaha değil ekmeğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Patrik Rai, Hristiyanların Paskalya Bayramı münasebetiyle Lübnanlılara hitaben konuşma yaptı.

Ülkesinde ve bölgede yaşananlara işaret eden Rai, savaş, silah üretimi ve ticaretine son verilmesi çağrısı yaptı.

Lübnanlı Patrik Rai, "Savaşlar son bulsun, silah üretimi ve ticareti de son bulsun. Dünyanın silaha değil ekmeğe ihtiyacı var. Masum insanların kanının dökülmesi son bulsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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