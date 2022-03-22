Patrik Bartholomeos, Polonya'da Ukraynalı mültecilerle buluşacak - Haberler

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Patrik Bartholomeos, Polonya'da Ukraynalı mültecilerle buluşacak

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Patrik Bartholomeos, Polonya'da Ukraynalı mültecilerle buluşacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Patriklikten yapılan açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılar sonrasında ülkesine geçmek zorunda kalanları kutsamak, teselli etmek ve morallerini yükseltmek üzere Bartholomeos'u resmi olarak davet ettiği belirtildi.

Bartholomeos'a benzer bir davetin de Varşova Metropoliti Savva tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "Patrik Bartholomeos bu davetlere icabet ederek, mülteci yerleşkelerini ziyaret etmek ve mülteciler ile buluşmak üzere Kadıköy Metropoliti Emmanuel ve peder İakovos Krochak ile Polonya'yı ziyaret edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

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