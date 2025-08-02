Patoz Makinesine Kafasını Kaptıran Kadın Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Narman ilçesinde patoz makinesine kafasını kaptıran 43 yaşındaki Serpil Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde patoz makinesine kafasını kaptıran kadın, hayatını kaybetti.

Kırsal Kışlaköy Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı.

Kafası vücudundan ayrılan Serpil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç'nin cenazesi morga götürüldü.

Serpil Ç'nin cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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