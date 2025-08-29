Patnos'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

A.G. idaresindeki 81 ABY 287 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
