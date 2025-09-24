Haberler

Patnos'ta Çocukları Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Genç

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, karşıya geçmekte olan çocukları kurtarmak için yola atlayan 17 yaşındaki Berat Aslan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patnos-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında yeğenleri ve akrabalarının çocukları olan 4 kişi karşıya geçirmek için bekleyen Aslan, çocukların aniden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti.

Araçların geldiğini görüp çocukları kurtarmak için yola atlayan Aslan'a, bu sırada çocuklara çarpmamak için şerit değiştiren bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
