PATLAYAN TELEVİZYON YANGINA NEDEN OLDU, DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ ÖLDÜ

OSMANİYE'de, televizyonun patlamasıyla çıkan yangında dumandan etkilenen Mustafa Avcılar (83), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeniköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Avcılar'ın evinin yatak odasındaki tüplü televizyon henüz belirlenemeyen nedenle patlayınca yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiğini gören yakınları, evin içerisine girip baygın haldeki Avcılar'ı dışarı çıkardı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan ve dumandan zehirlendiği belirlenen Avcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)