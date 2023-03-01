Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu: 1 ölü Güncel Haberler - Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu: 1 ölü Özbekistan'da bir otomobilin LPG tankı dolum sırasında patladı. - Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu: 1 ölü SEMERKAND - Özbekistan'da bir otomobilin LPG tankı dolum sırasında patladı. Havaya uçan parçanın isabet etmesi sonucu bir çalışan hayatını kaybetti. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde akaryakıt istasyonunda bir otomobilin LPG tankı gaz dolumu sırasında patladı. Patlama sonucu havaya uçan LPG tankının parçası olay yerinden kaçmaya çalışan 42 yaşındaki görevliye isabet etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen görevlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Özbekistan Güncel Haberler

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