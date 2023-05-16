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PATLAYAN LASTİK YERİNDEN KOPTU; 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 YARALI

PATLAYAN LASTİK YERİNDEN KOPTU; 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 5 YARALI

Güncel Haberler

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Patlayan lastik ise yerinden koparak başka bir otomobile isabet ederken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 Karayolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ballı yönetimindeki 80 GM 811 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. İsmail Mutlu yönetimindeki 01 VCP 69 plakalı otomobile çarpan aracın kopan lastiği ise İhsan Aydoğan'ın kullandığı 01 ABL 445 plakalı otomobile isabet etti. 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ceyhan Adana Güncel Haberler

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