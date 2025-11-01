Patlayan Lastiği Değiştirirken Tır'ın Altında Kalan Şoför Ağır Yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isterken kayan TIR'ın altında kalan şoför Hamza G. (44), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AT 516 plakalı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza G., aracın kaymasıyla altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hamza G., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.