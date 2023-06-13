ANKARA'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan 5 işçiden, Mehmet Kutlu (51), İhsan Küçükerdem (27) ve İbrahim Özdemir (24), Elmadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Patlamada şehit olan işçiler, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan 5 işçiden, Mehmet Kutlu (51), İhsan Küçükerdem (27) ve İbrahim Özdemir (24), Elmadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu. 5 işçi için bugün çalıştıkları fabrikada tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törenin ardından, Fırat Elverir'in cenazesi Mamak, Ahmet Ünal'ın cenazesi Sincan ilçesine gönderildi.

Cenazede işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarına sarılı işçilerin tabutlarına sarılan yakınlarını polisler teselli etmeye çalıştı. Mehmet Kutlu'nun kızı Burcu Kutlu, babasının tabutuna sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazlarının ardından işçiler için helallik istendi. İşçilerin cenazeleri, daha sonra gözyaşları arasında Elmadağ Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

- Cenaze namazı

- Helallik istenmesi

- Şehit yakınları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ- Umutcan ÖREN/ANKARA,