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Patlamada Hayatını Kaybeden İşçi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Mesut Şimay'ın (27) cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yaklaşık 1 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Şimay için öğle namazında Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de cenaze namazı kılındı. Baba İrfan Şimay ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı. Mesut Şimay, cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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