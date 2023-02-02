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Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

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Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Olay 22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi'nin doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu. Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesı Hanım Altınkaynak ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak dün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Hanım Altınkaynak'ın cenazesi bugün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Miktad Çebi'nin cenazesi ise yarın kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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