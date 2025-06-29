Patlama Sonucu Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki polimercam fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Erdal Ulu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polimercam fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede öldü.

İlçeye bağlı Etili köyündeki polimercam fabrikasında 19 Haziran'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan Erdal Ulu, olayın ardından önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ardından helikopter ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Yoğun bakım servisinde 10 gündür tedavi altında olan Ulu, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Ulu'nun cenazesinin yarın Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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