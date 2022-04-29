PATLAMA ANINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜ; ÇIĞLIKLAR KAÇIŞMALAR... - Haberler

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PATLAMA ANINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜ; ÇIĞLIKLAR KAÇIŞMALAR...

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL DHA - Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fabrikadaki yangından sonra çevredekiler cep telefonu ile kayda girdi. Bazı çalışanlar ise müdahale için yanan fabrikaya yaklaştı. Tam bu sırada patlama meydana geldi. Alev topu gökyüzüne yükselirken savrulan parçalar çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. O anları görüntüleyen kişinin cep telefonuna ise patlama ve panik anları yansıdı. Patlamayla kaçışanları çığlıkları kayıta da yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Patlama, Tuzla, DHA, Güncel, Haberler

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