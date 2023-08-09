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Patlak lastikle seyreden kurye, trafiği ve canını hiçe saydı

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Başakşehir'de patlak lastikle yolda seyreden motor kurye canını ve trafiği hiçe saydı. Düşme tehlikesi de geçiren kuryenin o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Patlak lastikle seyreden kurye, trafiği ve canını hiçe saydı

İSTANBUL - Başakşehir'de patlak lastikle yolda seyreden motor kurye canını ve trafiği hiçe saydı. Düşme tehlikesi de geçiren kuryenin o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Güvercintepe Mahallesi'nde bir motor kurye arka lastiğinin patlamasını umursamadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kurye motorunun arka lastiğinin patlak olmasına rağmen kask veya koruyucu kıyafetleri olmayan sürücünün umursamadan yoluna devam ettiği ve zaman zaman savrularak düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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