Patikara Hayvan Koruma Derneği 2. Yaşını Kutluyor, Mahir Kaya: Destek Olmak İsteyen Herkese Kapımız Açık, Herkesi Patikara'ya Dayanışmaya Bekliyoruz

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Patikara Hayvan Koruma Derneği Kurucu Üyesi Mahir Kaya, "Bu ay 2. yıl dönümümüzü, yaş günümüzü kutluyoruz. Yıl boyunca kurtardığımız canlardan oluşan veteriner, mama, klinik ve ilaç borçlarımızı ödeyebilmek için, yıl sonunda yaş günlerimizde bir 'Patili Sanat Gecesi ve Haftası' düzenliyoruz. 16-17 gönüllü ressamın katkısıyla, o yıl içerisinde kurtardığımız canlar bu ressamların emeğiyle bir masa takvimine dönüştürülüyor. Ankara'da o masa takvimiyle birlikte, bir haftalık 'Patikara Haftası' düzenliyoruz." dedi.

Gönüllü hayvanseverlerin bir araya gelerek kurduğu Patikara Hayvan Koruma Derneği, ikinci yılında Kültür Kavaklıdere'de kurtarılmış hayvanların sergisini açtı. 2025 yılında ise umut oldukları sokak hayvanlarını, gönüllü ressamların çizimleriyle "Patikara Takvim 2026"ya taşıdı. Sergi 13-16 Kasım tarihleri arasında Kült Kavaklıdere'de Başkentli hayvanseverlerin beğenisine sunuldu.

Patikara Hayvan Koruma Derneği'nin 2. yaşına girdiğini aktaran dernek kurucu üyesi Mahir Kaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Patikara, bir mahalle inisiyatifi olarak yola çıkan; özellikle pandemi döneminde, birbirine yakın komşu sokaklardan altı yedi arkadaşın tanışmasıyla, bu arkadaşların sokaklardaki yaralı, hasta ve kısırlaştırmaya muhtaç kedileri yakalama ve tedavi ettirme maksatlı oluşturduğu bir sivil inisiyatiftir. Üç yıllık emek ve deneyim sonucunda derneğe dönüşmüştür. Bu ay 2. yıl dönümümüzü, yaş günümüzü kutluyoruz. Yıl boyunca kurtardığımız canlardan oluşan veteriner, mama, klinik ve ilaç borçlarımızı ödeyebilmek için, yıl sonunda yaş günlerimizde bir 'Patili Sanat Gecesi ve Haftası' düzenliyoruz. 16-17 gönüllü ressamın katkısıyla, o yıl içerisinde kurtardığımız canlar bu ressamların emeğiyle bir masa takvimine dönüştürülüyor. Ankara'da o masa takvimiyle birlikte, bir haftalık 'Patikara Haftası' düzenliyoruz."

"Tedavi gören hayvanlarımız için destek sağlayan bir etkinlik"

Patikara Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Begüm Acar, "2023 yılından bu yana yakaladığımız ve birçoğunu başarılı şekilde tedavi ederek yuvalandırdığımız hayvanları, insanlara estetik bir düzlemde buluşturmak amacıyla bu seneki sergimizi düzenliyoruz." dediği açıklamasında şöyle konuştu:

"Amacımız, insanlara hayvanlarla daha yakın temas kurma fırsatı sunmak; aynı zamanda sosyal fayda odaklı bir sergi olarak, insanları hayvanlar konusunda bilinçlendirmek ve harekete geçirmek. Tabii ki işin derneğimizin yürüyüşü ile ilgili bir kısmı da söz konusu. Tedavi gören hayvanlarımız için de destek sağlayan bir etkinlik olarak görüyoruz."

Mahir Kaya, derneği yola çıkış hikayesini şu cümlelerle aktardı:

"Bizi dernekleşmek zorunda bırakan olay, 6 Şubat 2023'te Hatay, Maraş ve çevre illerde yaşanan büyük afettir. Afete 10 gün sonra müdahale ettik. Mahallede toplanan eşyaların ilk 10 günde hem insani hem de hayvani ihtiyaçlar için Hatay, Maraş, Adıyaman ve çevre illere koordinasyonunu organize ettik. İnsan acil müdahalesi bitip bölge biraz boşalınca, özellikle evlerde ve sokaklarda terk edilmiş hayvanları ve sokaklardaki hasta-yaralı hayvanları kurtarmak için 3-4 kez bölgeye giderek bu hayvanları Türkiye'nin çeşitli illerine ulaştırdık. Yaklaşık 250-300 hayvanı sahiplerine kavuşturduk.

"Deprem bölgesinde hayvanları kurtarıp ülkenin çeşitli yerlerindeki sahiplerine ulaştırmayı başarmış bir ekibiz"

Patikara'yı en çok düşündüren konulardan biri, memleketin sel, afet, yangın ve deprem bölgesi olması. Türkiye'nin en yetenekli hayvan kurtarma ekiplerinden biri olmamıza rağmen, başımıza böyle bir felaket gelmesi durumunda maddi imkansızlıklar ve ekipman eksikliği nedeniyle nasıl mücadele ve müdahale edebileceğimiz konusundaki soru işaretleri. Biz ekiplerimize kurtarma eğitimleri veriyoruz. Deprem bölgesinde, 10-12. katlara vinçlerle ulaşarak, otomatik kapanlarla hayvanları kurtarıp Samsun, Balıkesir, İzmir, Mersin ve ülkenin çeşitli yerlerindeki sahiplerine ulaştırmayı başarmış bir ekibiz."

Begüm Acar "Sergiyle insanlarla daha fazla iletişim kurabiliyoruz" dediği açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"İnsanlar, gördükleri isimlerle ve kendi hayvanlarıyla bir yakınlık hissediyorlar. Bu anlamda, Patikara'yı daha güvenilir buluyorlar ve çevreleriyle paylaştıkları bilgiler sayesinde, kendimizi insanlara aktarmamız kolaylaşıyor. Gelecek ay boyunca Ankara'nın çeşitli mekanlarında bu tarz etkinliklere devam etmek istiyoruz. Ankara halkı, duyarlılık konusunda çok önemli bir yapıya sahip. Dolayısıyla, herkes her zaman 'Ben de katkıda bulunmak isterim' diyebilir."

"Herkesi Patikara'ya dayanışmaya bekliyoruz"

Patikara'nın sanat ve kültür faaliyetlerini resim sergileri, atölyeler ve konserlerle sürdürdüğünü ve sanatçılardan katkı ve dayanışma beklediklerini ifade eden Mahir Kara açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Yılın 12 ayı var, ama şu an 15-16 ressamımız takvimlere katkıda bulunuyor. Sergileri gören grafik tasarımcılar, ressamlar, sanatçılar, hocalar ve öğrenciler de katkıda bulunmak istiyor. Son 3-3,5 yılın emeğiyle yaklaşık 70 tablo birikti. Seneye, yeni katılanlarla belki 365 güne bir kedili takvim düzenleyebiliriz. Patikara'nın sanat ve kültürle ilişkisi sadece resim üzerine değil. Anaokulları ve kreşlerde çocuklar için atölyeler düzenliyoruz. Yılın belirli dönemlerinde gönüllü sanatçı organizasyonlarıyla pati konserleri yapıyoruz. Destek olmak isteyen herkese kapımız açık; bunun bir sınırı yok, herkesi Patikara'ya dayanışmaya bekliyoruz"