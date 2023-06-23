Pati Koruyucuları üyesi tehdit iddiasıyla gözaltına alındı
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Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapılan Arslan, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.