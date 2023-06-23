Üye Girişi
Haberler
Pati Koruyucuları üyesi tehdit iddiasıyla gözaltına alındı

Pati Koruyucuları üyesi tehdit iddiasıyla gözaltına alındı

Güncel Haberler

Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapılan Arslan, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Burak Arslan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title