Pati Koruyucuları üyesi ölüm tehdidi nedeniyle gözaltına alındı

Sosyal medyada sokak köpeklerine zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Pati Koruyucuları üyesi Burak Arslan gözaltına alındı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, 18 Haziran'da sosyal medyada bir videoda, sokak köpeklerine zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulundu. Videodaki tehditlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arslan'ı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.