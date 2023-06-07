Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kameralara Yansıdı

Sincan'da bir otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençlerin tehlikeli davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı olayda, faciaya davetiye çıkarıldı.

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Sincan'da otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayaş Caddesi'nde yaşanan olayda, bir belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençler, faciaya davetiye çıkardı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.