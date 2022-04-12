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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Mücahit Tarlan - Güncel
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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobile asılan patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir otomobile asılan patenli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İpekyolu ilçesinde bulunan Maraş Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 çocuk, ayaklarındaki patenleriyle hareket halindeki otomobilin yan tarafına asıldı. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir vatandaş ise bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde otomobile tutunan çocuklar, görenleri de korkutarak trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktı. Kazaya davetiye çıkartan çocuklar, canlarını adeta hiçe saydı. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Güncel

Kahramanmaraş, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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