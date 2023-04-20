PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ HEREKETLERİ KAMERADA

Antalya'da cadde üzerinde seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan gençlerin davranışları bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da cadde üzerinde seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan gençlerin davranışları bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde kaydedildi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin hareketleri trafikte tehlike yarattı. Trakfikte seyir halindeki bir başka sürücü ise gençlerin bu tehlikeli hareketlerini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Kayda alındıklarının farkına vararak önce tişörtle yüzlerini saklamaya çalışan gençlerden birinin daha sonra yüzünü açması ve rahat tavırları dikkati çekti. (DHA)