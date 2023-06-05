Patara kumsalında ATV'lerin off-road yapması tepki çekti

Patara kumsalında tatilcilerin ATV araçlarıyla off-road yapması, deniz kaplumbağalarının korunması için çalışan uzmanların tepkisine neden oldu. Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, araç girişlerinin engellenmesi için çalışmalar yapıldığını ancak tur araç şirketlerinin turistleri ATV ile kumsala soktuğunu belirtti.

CARETTA carettaların Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan Patara kumsalında tatilcilerin ATV araçlarıyla kumsalda off-road yaptığı görüntüler tepkiye yol açtı. Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi Başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, "ATV'lerin girişine engel olmakta zorlanıyoruz. İnsanların hiçbir uyarıya maruz kalmadan kumsalı sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde Antalya'nın Kaş ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırlarında yer alan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde 'Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi'ni 10 kişilik ekiple yürüttüklerini anlattı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, 15 Mayıs ve 15 Eylül yuvalama sezonunda, uzmanlar eşliğinde gönüllü ekiplerin 22.00-02.00 ve 04.00-10.00 saatleri olmak üzere her gün iki kez arazi çalışması yaparak alan kontrolü yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Başkale, caretta caretta yuva bilgilerinin kaydedildiğini, yuvalama tarihleri ve yuvalardaki kuluçka süreçlerini takip ederek, yavruların çıkış zamanını kontrol ettiklerini aktardı. Numaralandırılan her yuvanın yırtıcı canlılara karşı kafeslenerek koruma altına alındığını anlatan Prof. Dr. Eyüp Başkale, ayrıca plajın insan kullanımının yoğun olduğu bölgede farkındalığı sağlaması için kum üstü ve bilgilendirme levhalı kafeslerin de kullanıldığına dikkati çekti.

"Uzun zamandır Patara kumsalında çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Nesli tehlike altındaki türleri korumakta başarılı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak son zamanda kumsala araç girişleri büyük sorunlarımızdan biri. Özellikle off-road araçları ATV'ler ne yazık ki kumsala giriyor. Kumsalın büyük kısmını araç girişlerini engellemek için kazıklarla kapattık. Buna rağmen yine de ATV'lerin girişine engel olmakta zorlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde araç girişlerine jandarma ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Kumsala giriş yapan araçların yakalanması ve çıkarılmasını sağladık. Ancak bunları bir bilinç halinde oluşturmamız gerekiyor. İnsanların hiçbir uyarıya maruz kalmadan kumsalı sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarını öğrenmesi gerekiyor."